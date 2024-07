Zerocalcare e Giancane sul fiume In cammino verso il live disegnato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Arrivano stasera a Santa Sofianeldove il cantautore romano suona e il fumettista disegna. I due artisti si esibiranno a partire dalle 19 in località Brusatopa sulla riva destra del Bidente, raggiungibile a piedi dal centro di Santa Sofia lungo il percorso di 2 chilometri del parco fluviale delle sculture all’aperto. Non a caso il palco sarà collocato tra le installazioni di artisti di fama internazionale come Arnaldo Pomodoro, Carrino, Mainolfi e Mattiacci. L’evento è stato reso possibile grazie alle risorse della Next Generation EU - Pnrr e dalla gestione artistica di Acieloapertofestival e RetroPop. "(al secolo Giancarlo Barbati) ha impresso un segnale più che riconoscibile – precisano gli organizzatori – nel modo di scrivere le sue canzoni: una grammatica letteraria fatta di una crudezza espressiva che pesca a piene mani da un parlato di strada, una lingua di tutti i giorni, un’ironia sfacciata, nichilista e discretamente grottesca.