Wimbledon oggi Musetti e Fognini al terzo turno | orario e diretta tv

(Di sabato 6 luglio 2024) (Adnkronos) – Lorenzoe Fabioin camposabato luglio 2024 aper ildel singolare maschile. La pia ha condizionato il programma del torneo nella giornata di ieri e adesso bisogna recuperare il tempo perduto per colpa del meteo., testa di serie numero 25, sarà impegnato nel secondo match in programma sul campo numero 14. L’azzurro affronta l’argentino Francisco Comesana, numero 122 del ranking e in teoria avversario più che abbordabile. Sul campo 14, il primo incontro è in programma alle 11 locali, le 12 in Italia., quindi, scenderà in campo nel primo pomeriggio italiano., invece, non giocherà prima delle 13 italiane sul campo numero 16. Il ligure e lo spagnolo Roberto Bautista Agut devono completare il match delinterrotto ieri per pia: lo score è 6-7 (6-8), 6-3, 7-5, 4-5 conavanti 2 set a 1.