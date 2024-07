Nicola Tescari esce con il doppio vinile AND THEN

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 6 luglio 2024)è uscito il 5 luglio 2024 con “And”. Il musicista italiano lancia con un concerto a Parigi l’uscita indel suo nuovo album. Andiamo a saperne di più. Fuori “And”, l’album di, ha lanciato con un concerto a Le Hasard Ludique di Parigi l’uscita indell’album “And”. Firmato con l’alias Manofresca, il progetto ha un forte carattere personale e politico. E vede tra le guest voice coinvolte nel disco Piers Faccini, Ala.ni, Alessandro Baricco e Yan?s Varoufakis. Per il preorder: https://bacoshop.fr/products/manofresca-and-“A Few Houses for Anaïs” è una dedica Il musicista e compositore italiano ha voluto dedicare alla figlia il primo video online: “A Few Houses for Anaïs”, un viaggio attraverso gli oggetti totemici dell’universo dell’album, dal razzo di Tintin, ai lego abbandonati per terra, dalla macchina da scrivere della nonna a un caparbio metronomo.