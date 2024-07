Mangiano pizze Buitoni contaminate da batteri due bambini morti e altri 56 con gravi lesioni | Nestlè rinviata a giudizio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo ben due anni di indagini è arrivata la decisione del giudice contro. La multinazionale è statain Francia per aver commercializzatosurgelate di marcadadovrà dunque rispondere ora in tribunale a quanto accaduto nel 2022, decine diin tutta la Francia mostrarono contemporaneamente casidi insufficienza renale. Alla fine due sono, mentre56 hanno riportato.Leggi anche: Insalata pronta, è vero che non va rilavata? Tutto quello che c’è da sapere e le migliori al supermercato (VIDEO) Le indagini condotte dai nuclei antisofisticazioni francesi hanno dimostrato che non si è trattato di una tragica casualità. Tutti quei, infatti, avevano consumatodella gamma “Fraîch’Up” della, tutte prodotte nello stesso stabilimento di Caudry, nel nord della Francia.