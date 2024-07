Lutto nel mondo dei Lions di Clusone è morto Domenico Andreoletti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 6 luglio 2024)neldeisi è spento nel primo pomeriggio di sabato 6 luglio. Il 61enne bergamasco, negli anni presidente delClub Città diValle Seriana Superiore, dal 2021 al 2023, lottava da alcuni mesi lottava contro una grave malattia. Consulente finanziario, era originario di Vilmaggiore di Scalve, viveva da anni in Alta Val Seriana. Molte le iniziative che hanno caratterizzato la sua presidenza, a partire da “L’Angelo Maj rivive”, nel 2021, al progetto “Gentilezza” per le scuole dell’infanzia del territorio, nell’ambito del progetto nazionaledi educazione civica, fino ad arrivare al concorso per i giovani sul vivere in montagna. Tra i tanti progetti che aveva portato avanti e curato fin nei minimi dettagli, anche il restauro dell’arco all’ingresso di Vilminore di Scalve.