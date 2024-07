Le richieste di Thomas Markle alla figlia Meghan e a Re Carlo III

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Nel corso degli anni i ribelli duchi di Sussex, Harry e, hanno mostrato rabbia e rancori con le rispettive famiglie d’origine. Su questo tema è intervenuto di recente, su un giornale inglese,, padre di: tra i due, da tempo, ci sono freddezza e tensioni. Quattro anni fa il principe Windsor e la moglie hanno scelto di non essere più impegnati a tempo pieno in rappresentanza della Corona britannica. Presa questa decisione a gennaio 2020, i due si sono trasferiti prima in Canada e poi a Montecito, in California. Harry eI Sussex hanno mantenuto il titolo reale – cosa che continua a far discutere – ma pubblicamente ha attaccato spesso la royal family e ha preso distanza da tempo anche rispetto al signor, ex direttore delle luci di Hollywood.