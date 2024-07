La transumanza degli chef

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 6 luglio 2024) Lasciano Milano, Roma, Firenze e si trasferiscono nelle località di vacanza, preferibilmente al mare, portando con sé stelle e sapori gourmand per allietare i palati dei turisti più esigenti. Non si offendano, gli, se per indicare il fenomeno adoperiamo un termine utilizzato dai pastori (e da poeti come Gabriele D’Annunzio):. In estate, infatti, i grandi cuochi lasciano il «pascolo» usuale, la città, soprattutto Milano, per trasferirsi nei ristoranti temporanei con il loro marchio, aperti in rinomate ed esclusive località turistiche. Obiettivi: inseguire la clientela in vacanza e incuriosire nuovi commensali, non piegati all’offerta più banale (piadine, cozze alla marinara, spaghetti alle vongole), ma desiderosi di tavole d’alta qualità.