La fondazione di Predappio in un podcast

(Di sabato 6 luglio 2024) In principio fu Dovìa, poi divenne. Un luogo inventato, voluto, progettato e realizzato per divenire l’icona globale di un’ideologia politica; ma poi, nel tempo, divenuto inevitabilmente una comunità a cui viene chiesto di fare i conti con una storia pesante, controversa e dolorosa, enormemente più grande di lei. ‘Il paese inventato’ è il primoche racconta con voce e suoni la storia delladi, grazie all’abilità comunicativa dell’artista e sceneggiatore Renato Billi e alla capacità narrativa dello storico e giornalista Mario Proli. Ilè fruibile su Spotify e Spreaker, le principali piattaforme dedicate a questo genere di produzioni. Spiegano Billi e Proli: "Si tratta di un viaggio non solo nelle vicende di quel territorio, ma che vuole aiutare a comprendere il contesto in cui è nata la dittatura mussoliniana, conoscere le assurdità, gli stratagemmi della propaganda con cui il fascismo è riuscito a conquistarsi il consenso delle masse".