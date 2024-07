Il paziente scappa dall’ospedale psichiatrico | scatta la caccia all’uomo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 6 luglio 2024) Un uomo è fuggito da un ospedale, girovagando di notte per strada: la polizia lo ha ritrovato con l’aiuto di un elicottero Qualche giorno fa in un ospedaleè scoppiato il caos quando unè sparito dai radar. Dopo l’ultimo controllo, gli infermieri erano sicuri che si trovasse regolarmente nella sua stanza, come sempre. Ma non potevano immaginare che di lì a poco si sarebbe dato a una fuga forsennata, come quelle dei film. L’incredibile fatto è avvenuto nella città di Kortenberg, in Belgio, lo scorso giovedì sera intorno alle 21.45. Mentre chi di turno era distratto, non si sa ancora in che modo, l’uomo è riuscito a eludere la sicurezza e are in strada dove, per qualche ora si è aggirato liberamente e indisturbato.