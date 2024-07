Gioielli d’Italia | Vicenza viaggio nel Rinascimento Veneto

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) Incastonata tra le dolci colline delsi erge come un gioiello nascosto dell’Italia settentrionale, un tesoro di architettura e cultura che attende di essere scoperto dai viaggiatori più curiosi. Questa città, spesso trascurata a favore delle sue più famose vicine Venezia e Verona, offre un’esperienza unica che fonde storia, arte e gastronomia in un cocktail irresistibile per i sensi. La città del Palladioè indissolubilmente legata al nome di Andrea Palladio, l’architetto che nel XVI secolo ha plasmato il volto della città e rivoluzionato l’architettura occidentale. Passeggiando per le vie del centro storico, ci si trova immersi in un vero e proprio museo a cielo aperto, dove ogni angolo rivela l’impronta del genio palladiano.