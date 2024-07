Alessio Mantellassi sindaco di Empoli il giuramento | Ascolto e confronto le mie priorità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024)(Firenze), 6 luglio 2024 – “Sarò ildell’e del”. E’ cominciato ufficialmente stamani, con il primo consiglio comunale, il quinquennio di, eletto dopo il ballottaggio che lo ha visto confrontarsi con Leonardo Masi, rappresentante civico sostenuto dalla sinistra radicale e dal Movimento 5 Stelle. Per l’ex presidente del consiglio comunale, classe 1995, si apre una stagione importante, fatta di sfide da intraprendere e obiettivi da cogliere.di, la festa e i complimenti dell'avversario Il nuovo consiglio comunale si è quindi insediato questa mattina, sabato 6 luglio. I lavori sono cominciati con la convalida degli eletti e alla surroga di tre consiglieri che si sono dimessi in quanto chiamati dala ricoprire il ruolo di assessori comunali: Giulia Terreni, per la lista Questa è, in sostituzione di Adolfo Bellucci, Manilo Baggiani per il Partito Democratico in sostituzione di Laura Mannucci e Marco Dicuio in sostituzione di Maria Grazia Pasqualetti per Alleanza Verdi Sinistra.