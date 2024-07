Volley femminile Europei U22 2024 | l’Italia supera la Polonia in quattro set e vola in finale contro la Serbia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024)batte inset lanella semidegliU22di, quindi, all’atto conclusivo per la medaglia d’oro, dove affronterà la. Un risultato spettacolare per le ragazze di Marco Mencarelli, che vincono la partita per 3-1 (25-22, 25-18, 16-25, 25-22). Dopo un primo set equilibrato, le Azzurrine si aggiudicano anche il secondo parziale allungando nella fase centrale con il doppio errore di Latos, prima del muro a due vincente di Marconato e Adelusi a chiudere il set. Il terzo set si apre con il break della, capace dillare sempre i giochi nonostante un tentativo di rimonta sull’8-10, vanificato da un paio di errori. Ma nel quarto set, dopo un avvio ancora in deficit, sale in cattedra Nervini con tre punti consecutivi e un bel turno al servizio che favorisce l’allungo firmato da Eckl (14-10).