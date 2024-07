The Falconeer | scarica gratis il gioco della settimana su Epic Games Store

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Thestandard edition è ilda poterre dall’fino alle ore 17 dell’11 luglio 2024. Ildisponibile per PC Windows ha un costo di 19,99€ e solo per questapuoirlo nella tua libreriatotalmente. PEGI: come vengono classificati i videogiochi Thefino all’11 luglio 2024continua a sorprendere gli appassionati di videogiochi offrendo ogniun nuovo titolo dare gratuitamente. Questa, ilin regalo è The, un’emozionante avventura open-world ambientata nei cieli del misterioso mondo di Ursee. Disponibile gratuitamente fino all’11 luglio, è un’opportunità da non perdere per tutti gli amanti dei giochi d’azione e delle esplorazioni aeree.