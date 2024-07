Tajani | Spero in un dialogo tra von der Leyen e Meloni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 5 luglio 2024) AGI - "Io mi auguro ci possa essere unproficuo fra Ursula von dere Giorgia. E' importante fare in modo che von derguardi verso i conservatori perché non ci può essere una maggioranza troppo sbilanciata a sinistra, deve esserci una situazione di equilibrio che coinvolga anche i conservatori più europeisti e ragionevoli come Giorgia". Così il ministro degli Esteri, Antonio, a Italia in diretta su Radiouno, confermando il voto positivo di FI per la presidente della Commissione Ue. .