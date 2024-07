Svizzera-Inghilterra Yakin | Siamo in fiducia possiamo giocarcela con chiunque

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Non sappiamo cosa hanno intenzione di fare i nostri avversari, masicuri del fatto che hanno molta qualità. Noiin buona forma, ine abbiamo già dimostrato di potercela giocare contro le grandi squadre, contro i campioni in carica e i padroni di casa. Daremo problemi anche all’”. A parlare è Murat, commissario tecnico della, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la nazionale di Southgate. “Stiamo bene e lavoriamo per un obiettivo comune.felici di essere qui, ci stiamo vivendo il momento. Abbiamo giocato bene fin qui e le sensazioni sono positive. Sappiamo cosa aspettarci in termini di qualità dai nostri avversari. Vivo inda sei anni e non vedo l’ora di giocare.