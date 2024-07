Sport Piscine palestre e campetti La nuova vita degli impianti in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024)palestra alla scuola primaria Calvino. Oltre che nuovi campi da calcetto e copertura all’interno dello stadio comunale. Nel capoluogo i progetti vanno diritti sulloe, dopo il rinnovo della piscina scoperta, è la volta di altri. Sono partiti i lavori per la costruzione dellapalestra a servizio della scuola primaria Italo Calvino, che servirà sia l’attività scolastica che la comunità in orario extra-scolastico, vista la sua realizzazione che risponde anche alle norme e ai i criteri disticaiva del Coni. Lastruttura sorgerà nell’attuale spazio all’aperto all’interno del giardino della scuola e sarà collegata con l’edificio scolastico mediante una connessione diretta, protetta ed accessibile per le persone con disabilità.