Quando l’orco è in famiglia | papà abusa della figlia sistematicamente per 6 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un uomo di 63è stato condannato a 10di carcere con l’accusa di aver molestato eto sessualmentedi 6nella sua casa di Bergamo dopo aver divorziato dalla moglie. Gli abusi sullaLa svolta c’è stata nel 2022la bambina, che aveva 12, ha trovato la forza e il coraggio di raccontare al fratello di 20che il padre la molestava eva di lei. Il fratello maggiore, inorridito dalle parolesorellina, ha raccontato tutto alla madre che, senza perdere tempo, ha immediatamente sporto denuncia contro l’ex marito. Sono scattate le indagini e in un primo momento l’uomo ha negato tutto, per poi confessare le sue colpe. Come riporta Prima Bergamo, l’accusa durante il processo ha chiesto una condanna a 10, poi confermata anche dai giudici.