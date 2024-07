Prato secco del giardino come rivitalizzarlo e bagnarlo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 5 luglio 2024) Chi ha la fortuna di possedere anche un piccolo pezzetto di, sa quanto sia piacevole goderselo in primavera o in estate, per trascorrere qualche ora di relax o una cena fuori con gli amici. Ma bisogna anche dire che ilrichiede un bell’impegno, per far sì che rimanga sempre di un colore verde intenso e non si secchi. Durante la stagione calda, è comune il verificarsi di alcuni piccoli problemil’ingiallimento dell’erba o la presenza di chiazze dove rimane solamente la terra. Contro il, ci sono diversi rimedi fai da te che non richiedono l’intervento di un esperto: scopriamoli insieme.e ingiallito: le cause Un bel, magari completo di aiuole fiorite e di uno splendido angolo relax per godersi l’estate, non può certo fare a meno di unben curato.