L' impotenza delle macchine pensanti

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nei grandi film di fantascienza – da “2001: Odissea nello spazio” a “Terminator”, per tacer di altri mille – le creature robotiche e le intelligenze artificiali sono di solito mosse da un unico imperativo: accrescere illimitatamente la propria potenza, a dispetto di qualunque remora sentimentale. Ho sempre avvertito qualcosa di stonato in queste fantasie. Se c’è una passione indubbiamente umana, infatti, questa è la sete di potere. Perché mai ledovrebbero esser prive di tutte le spinte interiori degli uomini salvo che d’una? La domanda mi è tornata in mente leggendo, sulla newsletter settimanale di Alberto Mingardi (“Un sabato, un libro”), la recensione al volume “Why Machines Will Never Rule the World”. Gli autori, Landgrebe e Smith, sostengono che lenon penseranno mai come noi e non punteranno a governare il mondo.