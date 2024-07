Il prodigio 540 anni fa Quando la Vergine si animò

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Quella di domani è una data importante nella secolare storia che lega la città di Prato a Maria. Il 6 luglio di 540fa, era il 1484, l’immagine della Madonna col Bambino, affrescata sulla parete esterna delle antiche carceri, dette "stinche", si, e staccandosi dal muro dove era effigiata, scese a terra e si pose in adorazione di Gesù. Il primo testimone delfu un bambino di otto, Jacopino Belcari, futuro sacerdote e rettore di quella che sarà la chiesa di Santa Maria delle Carceri. Anche quest’anno la ricorrenza viene festeggiata in modo solenne dalla comunità retta da monsignor Carlo Stancari con una serie di iniziative che ricordano quei prodigi. Ecco il programma delle celebrazioni. Alle 19 la messa presieduta da monsignor Justin Madathiparambil, vescovo ausiliare di Vijayapuram in India, che in passato, per alcuni, ha prestato servizio in parrocchia.