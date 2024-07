Il 70 per cento degli Italiani usa la tecnologia per il benessere fisico

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) – In occasione dell'International Self-Care Day, che verrà celebrato il 24 luglio, Samsung ha presentato una nuova ricerca Trend Radar, sviluppata in collaborazione con Human Highway, istituto di ricerche di mercato specializzato nell’analisi dei cambiamenti nelle relazioni umane prodotti dalle tecnologie digitali. Questa indagine offre una panoramica dettagliata su come glipercepiscono e L'articolo Il 70 perusa laper ilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .