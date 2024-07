Gianluca Grignani | Ho visto Nadal nudo Nudo nudo… Dovevano presentarmelo e sono andato negli spogliatoi Il mio tennista preferito? Federer ho fatto un sogno…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ha scritto un altro libro, il secondo, che si chiama Residui di Rock n’ Roll. Ea parlare al BSMT diGazzoli. Tanti i punti toccati, per esempio la passione del cantautore per il tennis: “Ho conosciuto McEnroe che è un personaggio ostico. Mi presentarono dicendogli ‘questo ragazzo gioca bene a tennis e fa il cantante’. Io guardai Non potevo dire che giocavo bene a tennis a McEnroe. Per fortuna lui mi disse ‘io suono la chitarra’, allora risposi ‘ma io non gioco così bene a tennis’ e lui ‘ecco, allora siamo sulla stessa barca’”. Un aneddoto che non sorprende conoscendo la personalità di McEnroe. Ma il racconto continua: “Ho”, dice. E Gazzoli: “Proprio?”. “Ehentrato, eraNon un grande spettacolo.