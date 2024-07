Femminicidio di Roma le prime ipotesi | gelosia e la rabbia di non vedere il figlio Gianluca Molinaro colpito da malore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – Si fanno strada lesulche ieri ha avuto luogo in zona Casetta Mattei apotrebbe aver ucciso l’ex compagna Manuela Petrangeli guidato dalla grandenei suoi confronti e dalla, in quanto la donna non gli avrebbe concesso diil, di 9 anni, tutte le volte in cui lo avrebbe voluto. L’uomo ha anche precedenti per stalking, con tanto di denuncia presentata dalla compagna precedente, con cui ha una figlia.ha atteso che la 50enne, fisioterapista, uscisse dalla casa di cura dove lavorava: la 50enne era intenta a dirigersi a prendere ilda casa dei nonni. Dopo i colpi esplosi all’altezza del civico 36 di via Orseolo (traversa di via Portuense), si è dileguato per poi comparire di fronte ai carabinieri di sua spontanea volontà per costituirsi.