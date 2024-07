F1 Carlos Sainz | Raccolti dati utili per un weekend dignitoso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una Ferrari che fatica ad ingranare. Non arrivano segnali straordinari dalle prove libere del venerdì valide per il GP della Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Le rosse infatti si sono dovute accontentare della quinta e dell’ottava posizione, ottenute rispettivamente da Charles Leclerc e. Proprio lo spagnolo, che l’anno prossimo abbandonerà la scuderia di Maranello per lasciare il posto a Lewis Hamilton, ha raccolto un gap di +0.700 sull’attuale leader Lando Norris, manifestando i soliti problemi di bouncing già emersi negli scorsi fine settimana. Una volta intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia, l’iberico ha commentato quanto successo. “È stata una giornata interessante in cui abbiamo raccoltoper fotografare la nostra vettura.