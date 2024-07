Ex Conad in Piazza nuove idee Da un’enoteca alla pista spagnola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Se il Palio si fosse corso il 2 luglio, come tradizione, ieri era in programma un sopralluogo nei grandi spazi dell’exindel Campo, accantoCappella del Comune, di potenziali investitori interessati a quei locali. Che sono vuoti da tempo, occupati solo per un mese dal comitato elettorale di Emanuele Montomoli, candidato a sindaco la scorsa primavera, e poi oggetto die investimenti che non si sono realizzati. Per qualche settimana la Faro Alto, la nuova società che ha come azionista principale Igor Bidilo, ha provato a dare corpo all’idea di trasformare quei locali in un ristorante gourmet, con prodotti tipici, carne Chianina, olio senese e vini di aziende selezionate. Dopo la rinuncia di Bidilo e soci, c’è un altro progetto sull’enogastronomia che potrebbe concretizzarsi.