Eric Bischoff | Una scimmia potrebbe essere un miglior booker di Tony Khan

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 5 luglio 2024) Che tranon corra buon sangue è cosa ormai risaputa. I due non perdono occasione per lanciarsi frecciatine infuocate. Secondo recenti indiscrezioni la AEW spenderebbe oltre 100 milioni l’anno per i propri wrestler. Ebbene questa indiscrezione è stata l’occasione perdi sferrare un nuovo attacco al Presidente AEW. “Paga gente che non si vede mai” Durante il proprio podcast “Keepin’ It 100”,ha sferrato un nuovo attacco a. Ecco le sue parole: “Stando alle indiscrezioni in circolazione,spende oltre 100 milioni l’anno per i wrestler. Paga gente che non appare mai. Il 75% del roster sembra che faccia parte di un ‘programma protezione testimoni’. Alcuni appaiono ogni 6 mesi.