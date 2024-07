Donatella Di Pietrantonio vince la 78esima edizione del premio Strega L’età fragile il libro più votato con 189 preferenze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) E’Dicon(Einaudi) la vincitrice delladel. La scrittrice abruzzese, nel consueto scenario del Ninfeo di Villa Giulia a Roma, ha ottenuto questa sera 189su 644 votanti classificandosi al primo posto della sestina arrivata alla serata finale del più ambito riconoscimento letterario. Nel romanzo di Di” non è un’età della vita, è la vita stessa: la memoria che non può nascondere il dolore, la solitudine dopo la separazione, la colpa per la sopravvivenza. “” è la storia di una famiglia sospesa nel segreto del trauma, parole mai dette rinchiuse nel cuore di una montagna d’Abruzzo che è insieme psiche e paesaggio. Il romanzo di una madre che non trova respiro, stretta tra la severità del padre e il silenzio della figlia.