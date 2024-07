Bozzoli non si trova ma spunta una registrazione in albergo Ecco dove

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024) La polizia è sulle tracce di Giacomo, l'ergastolano condannato per aver ucciso lo zio e gettato il cadavere in un forno della fonderia di famiglia, a Marcheno, in provincia di Brescia. Il 39enne è in fuga insieme alla compagna, Antonella Colossi, e al figlio di quasi 9 anni e pare che l'ultima notte da uomo libero l'abbia trascorsa in Spagna. A riportarlo è un articolo del Corriere della Sera. Il 30 giugno scorso è stata infatti riscontrata unain unspagnolo. Stando a quanto si apprende, i due adulti avrebbero dato alla reception i loro documenti e chi indaga è convinto che siano arrivati fin lì con la Maserati Levante di lui. Il passaggio dell'auto, tuttavia, non è stato rilevato. L'uomo, che ha il passaporto scaduto, deve aver lasciato in hotel la sua carta di identità, poi trasmessa alle forze dell'ordine e inserita nei database delle polizie europee.