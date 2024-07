Avvio soft finale da brividi Sfida con Thiago a dicembre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Inizio di calendario morbido,ruvidissimo. E l’attesissimo faccia a faccia conMotta? L’8allo Stadium e il 4 maggio al Dall’Ara. In mezzo c’è un mondo nuovo, non perché sia nuovo il viaggio dei rossoblù in serie A, ma perché quest’anno cambierà il contorno: vedi le almeno otto sfide di Champions League che cominceranno a settembre e la Coppa Italia in cui entrare dalla porta degli ottavi. Cominciamo dal campionato. Ieri il cosiddetto ‘cervellone’ della Lega di serie A ha teso la mano al Bologna, disegnando un inizio di percorso, tale in teoria da agevolare il compito di un gruppo che ha bisogno di assimilare in fretta il credo calcistico del nuovo allenatore. Ebbene: il 18 agosto (data indicativa dal momento che anticipi e posticipi devono ancora essere programmati) i rossoblù esordiranno al Dall’Ara con l’Udinese.