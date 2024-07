Antonella Clerici torna sui social dopo l’operazione | tutti sconvolti dalla gaffe FOTO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 5 luglio 2024) Personaggi tv.l’intervento di metà giugno,ta suiper rassicurare i fan durante il periodo di convalescenza. La conduttrice però non si è accorta di aver commesso una piccolache è stata subito evidenziata dagli utenti in rete. () Leggi anche: Elodie, l’indiscrezionele nozze di Diletta: cosa sogna la cantante Leggi anche: Angelina Mango, incidente per la cantante: fan preoccupatissimi Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@anto, la ripresal’intervento alle ovaie L’intervento era arrivato, come un fulmine a ciel sereno, lo scorso giugnoun controllo di routine che aveva portato alla luce una cisti ovarica.