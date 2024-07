Uomini e donne Ida Platano derisa per le sue gambe | lei reagisce e svela la patologia di cui soffre

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 4 luglio 2024) Non é un momento facile per Ida, che nel mezzo del periodo delle vacanze estive, dopo l’addio al trono classico di, si vede ora costretta a replicare alle offese social. L’occasione dello sfogo per la popolare tronista uscente dalla TV é un intervento nel web, dove la parrucchiera tiene a motivare la sua costituzione fisica e, in risposta agli haters,di vivere una dolorosa condizione di salute e fisica., Idafinisce nel mirino degli haters Mentre la maggior parte degli italiani si gode il tempo di estate 2024, tra una vacanza e un impegno di lavoro condivisi via social Idatrova modo e tempo per sfogarsi contro gli haters. Quest’ultimi non smettono di far notare alla tronista uscente didi non essere perfetta dal punto di vista fisico.