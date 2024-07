Tale e Quale Show quasi deciso il cast | Carlo Conti fa il pieno di ex gieffini ai provini

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 4 luglio 2024), quanti ex concorrenti del Grande Fratello ai! Il settimanale Oggi rivela alcuni nomi provinati Prima ancora del ritorno del Festival di Sanremo,riprenderà posto sul piccolo schermo per la nuova avventura di, uno dei programmi più amati della tv italiana. Il varietà, rimasto orfano di Loretta Goggi che sarà rimpiazzata con tutta probabilità da Alessia Marcuzzi, tornerà come di consueto a settembre e il settimanale Oggi ha svelato alcuni nomi tra coloro che hanno sostenuto i. E come da tradizione sono stati tantissimi gli ex concorrenti del Grande Fratello, a testimonianza del filo diretto che ormai da anni unisce il reality di Canale Cinque con lodi Rai1. Tra i provinati ci sarebbero stati Micol Incorvaia, Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Carmen Di Pietro, Nadia Rinaldi, Federico Lauri, Karma B, Rosanna Banfi, le sorelle Selassié, Manila Nazzaro, Milena Miconi, Patrizia Pellegrino, Massimiliano Varrese, Giorgio Manetti.