Sinistra Unita Luigi Sofia denuncia lo stato di abbandono e devastazione di Via Cattaneo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Pisa, 4 luglio 2024 -, capogruppo diper Pisa,la situazione di Via: "mo con forza lodiin cui versa Via, una strada situata nel cuore del centro urbano, via di accesso per la città. Questanasce in risposta alla propaganda messa in campo dall'amministrazione comunale riguardo la sicurezza e il decoro urbano - dichiara-. Viarappresenta oggi un luogo desolato, con numerosi locali sfitti e abbandonati, con cartelli di "Affittasi" che si susseguono uno dopo l’altro. Le attività produttive sono rare e la mancanza di interazione sociale ed economica contribuisce a rendere il quartiere sempre più spopolato e inerte. Questo totaleè il chiaro emblema di una gestione miope e fallimentare, che ha lasciato interi quartieri della nostra città al loro destino.