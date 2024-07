Omicidio di Monterotondo Stefanini sentenza riformulata | Capace di intendere e volere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Firenze, 4 luglio 2024 – Nicolaera in grado die dial momento dell’della compagna, Silvia Manetti (i cui parenti abitano a Marginone in Lucchesia), uccisa con 16 fendenti la notte dell’11 agosto 2021. Lo ha messo nero su bianco il perito Massimo Marchi, che ieri in Corte d’appello al Tribunale di Firenze ha dichiarato: "Esaminando i dati anamnestici e l’esame obiettivo posso affermare che Nicolanon presenta patologie psichiatriche". Il castello accusatorio ha retto, lache in primo grado di giudizio, a Grosseto, ha condannato Nicolaa 26 anni di reclusione per l’della compagna ha subito solo una piccola riduzione di pena, per un totale di 24 anni e 8 mesi. Il 51enne di Volterra, reo confesso, ha ucciso con 16 coltellate la donna aggredendola in auto dopo una cena di anniversario, aMarittimo.