Milan Zlatan Ibrahimovic | se Francesco Camarda fosse pronto sarebbe lui il nostro numero 9

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dalla scelta del nome fino al ruolo di: le parole diin conferenza stampa sul nuovo progettoFuturo Ilha deciso di seguire l’esempio della Juventus e di creare una sua squadra Under 23 per farla giocare in Serie C. Per i giovani rossoneri, da Simic a Zeroli, sarà l’occasione per fare uno step di crescita in più tra Primavera e Prima Squadra. Intervenuto nella conferenza stampa di presentazioneha spiegato: Questi ragazzi giocheranno contro gli adulti, servirà equilibrio ma noi siamo preparati. Vogliamo dimostrare che crediamo nei nostri talenti e nel dargli opportunità di entrare in prima squadra. Quelli delFuturo saranno sempre a contatto con quelli della prima squadra. Saranno sempre vicini.