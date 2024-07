Milan colpo di scena Zirkzee | cambia tutto

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 4 luglio 2024), nuovodilegato alla telenovela: arriva la mossa di Kia Joorabchian,La telenovela relativa a Joshuaprosegue e si arricchisce di una nuova puntata. Munitevi pure di pop corn o, se preferite, di un bel thè perché di una rapida risoluzione nemmeno l’ombra. Siamo al 4 luglio e già da lunedì scorso è attiv la clausola rescissoria presente nel contratto dell’olandese con il Bologna. Chi lo vuole, sganci 40 milioni sull’unghia e se porta a casa. Più facile a dirsi che a farsi, per ulteriori informazioni chiedere in via Aldo Rossi, citofonare ad Ibrahimovic, Furlani o Moncada. Il, com’è noto, lo vuole e da settimane ormai ha annunciato al Bologna l’intenzione di versare i suddetti 40 milioni nelle casse del club.