La7 Mentana svela i piani per il suo futuro

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’annuncio dell’attuale direttore del TG della rete di Cairo Enricocontinuerà a essere il volto dell’informazione di La7. L’attuale direttore del TG ha infatti, con un post Instagram, fatto sapere che lavorerà per la rete di Urbaino Cairo fino al 2027. “Dopo un confronto come sempre franco con l’editore Urbano Cairo ho accettato l’offerta di restare alla guida del TgLa7 fino a tutto il 2026. In questa fase convulsa e difficile sulla scena italiana e internazionale penso sia giusto continuare il lavoro svolto in piena libertà da ormai 14 anni. La sfida sarà ancor di più quella di un giornalismo libero, intransigente sui grandi principi, ma senza steccati, e contro tutte le censure, faziosità, prevaricazioni, allarmismi strumentali e partiti presi che intossicano il nostro sistema politico e mediatico.