EA FC 24 Team Path To Glory Knockouts Ecco Le Carte Della Squadra Strada Verso La Gloria

(Di giovedì 4 luglio 2024) IlTodi EA FC 24, dedicato al campionato di calcio Euro 2024 eCoppa America, sarà disponibile per la modalità Ultimatea partire da venerdi 5 Luglio. LespecialiLasaranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato. Ogni oggetto giocatoreTo, uno per ciascuna delle nazioni che parteciperanno all’Europeo e alla Coppa America di quest’anno, potrà beneficiare di aggiornamenti in base alle prestazioni del proprio paese nella competizione reale. Ogni oggetto giocatore inizia la campagna con un aggiornamento di base e può ricevere potenziamenti aggiuntivi se la suaavanza nelle varie fasi di Euro 2024 eCopa America. Abbiamo messo a disposizione dei nostri lettori il tracker delleToper aggiornarli in real time sull’andamento degli upgrade che saranno rilasciati durante le competizioni.