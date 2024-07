Auto dazi Ue su elettriche cinesi e i rischi per la transizione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 luglio 2024) Bruxelles, 4 lug. (askanews) – L’obbligo di immettere sul mercato Ue, a partire dal 2035, soloa zero emissioni è basato sull’assunzione secondo cui il mercato di massa dell’elettrica sarebbe decollato in questi anni con aumenti vertiginosi delle vendite ai privati, e con la creazione di un mercato secondario dei veicoli elettrici usati, con prezzi che avrebbero permesso gli acquisti anche ai ceti meno abbienti. Ma questanon sta ancora avvenendo, o non si sta realizzando comunque al ritmo atteso. Un interrogativo chiave è se iprovvisori (dal 17% al 37%) sulle importazioni nell’Ue di veicoli elettrici a batteria(quelli oggi meno cari sul mercato), che entreranno in vigore da domani, 5 luglio,ano di aumentare i prezzi, già molto alti, dellenell’Unione, creando nuove difficoltà e ostacoli per laalla mobilità a zero emissioni, uno degli obiettivi più importanti (e controversi) del “Green Deal” europeo.