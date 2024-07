A Limbiate una nuova caserma per non perdere i carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Unadeimessa a bilancio per il 2025: servono 2,5 milioni di euro e l’accordo con la Provincia per la cessione del terreno per non rischiare diil presidio territoriale dell’Arma. Il tema è stato affrontato durante l’ultima seduta di consiglio comunale, suscitando qualche perplessità da parte dei gruppi d’opposizione con il consigliere del Movimento 5 stelle, Michele Papa, che ha parlato apertamente di una sorta di “ricatto“ a cui sarebbe sottoposto il Comune per realizzare una, al fine di evitare la chiusura definitiva dell’attuale struttura. Aè presente da decenni un comando stazione, nel quartiere Mombello, di nella vasta area di proprietà della Provincia di Monza e Brianza, all’interno del comprensorio dell’ex Antonini, sul lato dell’Istituto Corberi.