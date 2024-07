Tour de France 2024 Pogacar | Fantastico vedere vincere Cavendish

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Giornata tranquilla alde, che ha visto imporsi nella quinta tappa Mark, al termine di una volata condotta alla perfezione. Per lo sprinter dell’Isola di Man si tratta dunque della vittoria numero 35 alla Grand Boucle, nuovo record assoluto superando il Cannibale Eddy Merckx. Anche la maglia gialla Tadejha voluto complimentarsi con Cannonball al termine della tappa: “Bellissimola sua 35esima tappa al, è davvero qualcosa di incredibile. Oggi giornata tranquilla con qualche piccolo ostacolo sulla strada, ma non c’è stato lo stress che c’è stato per esempio nella tappa di Torino, c’è stata qualche insidia come nel caso dello spartitraffico. Siamo stati tutti insieme davanti e non ho più corso pericoli fino al termine“.