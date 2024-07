Tentata estorsione a Macerata | finisce in carcere l’imprenditore Cerolini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 –incivitanovese Giuseppe(nella foto). L’ordine di esecuzione è arrivato dal tribunale di Torino, per una condanna a tre anni e quattro mesi per l’accusa di. Si tratta di fatti avvenuti diversi anni fa, quandoaveva diversificato le sue attività tra bar, in particolare quelli storici come Venanzetti a, il Lido Cluana e il Caffè del Teatro a Civitanova, e poi ristoranti, impianti di rifornimento, macellerie, aziende plastiche, boutique, oltre a essere presidente della Civitanovese per un paio di anni, fino al crac nel 2017. Le sue aziende si estendevano in tutte le Marche e in diverse altre regioni italiane. Una di queste appunto, che trattava materie plastiche, avrebbe avuto un contenzioso economico.