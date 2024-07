Sei racchettate violentissime sulle ginocchia Rublev si auto-flagella in campo fino a sanguinare | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Altra follia per Andrey, che perde la testa, come spesso gli accade, sulda tennis. Il tutto è accaduto nel corso della partita di primo turno a Wimbledon, dove il russo - testa di serie numero 6 del torneo - ha clamorosamente perso il quattro set contro l'argentino Francisco Comesana. Il punto è che, dopo l'ennesimo errore e dopo aver peso il servizio nel terzo set, si è violentemente preso ail ginocchio, finendo con il ferirsi da solo: il ginocchio del tedesco, infatti, era sanguinante. Una scena francamente agghiacciante, accolta dai boati di disapprovazione del pubblico. Per, da tempo ai vertici del tennis mondiale, prosegue così un 2024 da incubo: tante sconfitte e tanti episodi in cui ha perso la testa.