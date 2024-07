Scommesse bomba da 15mila euro con l’MLS

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 3 luglio 2024)clamorosa dacon il campionato americano. Ecco tutto quello che è successo. Enorme vincita Un’altra vincita clamorosa. Un’altra vincita da scrivere e ricordare. E come spesso sta succedendo in questi giorni parliamo di una vincita piazzata sul sito della PlanetWinn365. Questa volta non parliamo del colpo del giorno, ma di quello della settimana, visto che sono stati vinti la bellezza di oltre. Per essere precisi 15.875., il colpo è clamoroso (Lapresse) – Ilveggente.itNientepei. Nemmeno amichevoli, e nemmeno partite di quei campionati minori che proprio in questo momento si stanno giocando inpa. Ma una schedina tutta concentrata sul campionato americano. Ha scoperto l’America, o per meglio dire la MLS, il giocatore in questione.