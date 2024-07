Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria su Berrettini? Montepremi e cifre a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ha sconfitto Matteoe si è qualificato al terzo turno di. Il numero 1 del mondo ha dato vita a uno spettacolare derby con il numero 59 del ranking ATP: i due tennisti italiani hanno fornito un gioco spumeggiante e avvincente, regalando scambi e colpi al cardiopalma, emozionando in un testa a testa che ci ha tenuto compagnia per quasi quattro ore. L’altoatesino si è imposto in quattro set sul romano, ben tre parziali si sono decisi al tie-break a dimostrazione del grandissimo equilibrio. Il 22enne si è imposto con il punteggio di 7-6(3), 7-6(4), 2-6, 7-6(4) e tornerà in campo tra un paio di giorno per affrontare il serbo Miomir Kecmanovic, che a sorpresa ha avuto la meglio sull’olandese Tallon Griekspoor. Il vincitore degli ultimi Australian Open prosegue la propria cavalcata sull’erba londinese e, dopo aver superato l’ostacolo davvero più ostico, spera di farsi strada e di raggiungere l’annunciata semifinale da disputare contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.