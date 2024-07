‘Piazza’ conquista un posto in finale Vittoria sofferta con ‘Montagne’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) MONTAGNE 1 PIAZZA 2 MONTAGNE: Ricci, Giunta, Gazzoli, Raffo, Bonuccelli, Berti, Paolini, Della Bona, Centonze, Rebaa, Zella, Giannetti, Malfanti. All. Malfanti. PIAZZA: Cacchioli, Petri, Sciapi, Dal Pozzo, Poggi, Sermattei, Maggi, Taraj, Mazzi, Sbarra, Del Giudice, Silipo, Bragazzi, Tognini, Zaccagna, Cinquini, Alliotta. All. Manfredi. Primo tempo 0-0 Reti: Tarai (Piazza) al 45’; Centonze (Montagne) al 72’; Alliotta (Piazza) all’82’. MONTIGNOSO - E’ la squadra della Piazza la prima finalista del torneo delle frazioni di Montignoso. Le zebre biancorosse si sono imposte di misura al termine di una partita equilibrata, che ha visto entrambe le contendenti esprimere un buon gioco, sostenute dal grande tifo del pubblico che non ha risparmiato coreografie.