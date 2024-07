Palmeri | Montella ha tratto il meglio senza Calhanoglu Miracolo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La Turchia ha vinto in maniera sorprendente per 2-1 contro l’Austria, ancheHakan. Tancrediazzarda un pensiero su Radio Sportiva. VITTORIA A SORPRESA – Tancrediha individuato la chiave nel successo della Turchia sull’Austria: «Non vorrei esagerare, però secondo me Vincenzoha giovato dell’asdi Hakan. Haildalla squadrail giocatore dell’Inter. Questo perché è stato costretto a preparare una partita talmente attenta che ha sbagliato poco. Consi sarebbe più affidato al gioco e alle proprie qualità magari, invece è stato allerta per tutto il tempo e ha disertato alla fonte il gioco dell’Austria. Capolavoro tattico di, che non è il miglior allenatore degli ottavi di finale solo per la vittoria di Yakin con l’Italia».