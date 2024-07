L’urlo Vtb Fucka e Pullieri per risalire subito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il Volley Team Bologna ci riprova. Dopo la retrocessione dalla serie A2 alla B1, sarà ai nastri di partenza con l’obiettivo di tentare una nuova scalata alla serie A. La squadra è praticamente fatta e tra i volti nuovi spicca il ritorno a casa di una figlia d’arte: Rebeka, ha mosso i primi passi all’Idea Volley Bologna per poi vestire le maglie di Bassano, Trentino, Caserta e Sassuolo, tra B1 e A2. Negli ultimi 4 anni ha studiato negli Stati Uniti, prima alla Coastal Carolina University e infine alla Fairleigh Dickinson University: finito il percorso universitario, la centrale classe 1999 torna in Italia e a Bologna. Rebeka, figlia di Gregor, ex giocatore della nazionale di basket e della Fortitudo, completerà il reparto delle centrali della Vtb con il nuovo acquisto Alessia Pulliero, classe 2004 in arrivo da Forlì, e alla riconfermata Camilla Neriotti.