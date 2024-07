L' organizzazione resta flessibile | Wimbledon tam-tam impazzito su Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La terza giornata del torneo2024 è partita e vedrà molti atleti contendersi il trofeo gareggiando sui campi "verdi" di Church Road. Oggi, mercoledì 3 luglio, sarà una giornata intensa, con tanti match ereditati dalle giornate precedenti e quelli già programmati. In particolare per gli azzurri, che alle 17:45 vedranno scendere in campo Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Un "derby azzurro" che non terrà alta l'attenzione soltanto dei tifosi italiani e stranieri, ma anche della famiglia reale d'Inghilterra, presente sugli spalti per vedere i match. Sono numerose le personalità di spicco che assisteranno alle partite del torneo. Ma tra queste non compare il nome della principessa, presente ogni anno per consegnare il trofeo al campione del torneo.