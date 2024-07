LIVE – Tour de France 2024 quinta tappa Saint-Jean-de-Maurienne-Saint-Vulbas in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lascritta delladelde, la-de-di 177,4 chilometri. Dopo il primo tappone alpino, ecco una frazione di recupero che sulla carta si rivelerà adatta ai velocisti del gruppo. I due GPM in programma infatti sono lontani dal traguardo e non certo impegnativi, ragion per cui le squadre degli sprinter sono attese al controllo della corsa così da potersi lanciare verso un probabile arrivo in volata. Dopo la storica vittoria di Biniam Girmay a Torino, dove il corridore eritreo ha conquistato la prima vittoria di un corridore del proprio paese al, i vari Philipsen, De Lie, Cavendish e Pedersen cercheranno pronto riscatto. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale con gli aggiornamenti infin dal chilometro zero e dopo l’arrivo non mancheranno classifiche aggiornate, video, pagelle e molto altro ancora.